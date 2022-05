Verona-Milan, alto rischio diffidati per Pioli | Serie A News

In vista del match di domenica sera fra Verona e Milan, il tecnico Stefano Pioli dovrà fare attenzione alla situazione di molti diffidati

In casa Milan , una delle principali preoccupazioni in vista della difficile trasferta di domenica sera, a Verona, contro l' Hellas , è la situazione legata ai diffidati .

Possibile, dunque, che mister Stefano Pioli faccia delle riflessioni in merito alla titolarità dei due forti centrali, vista l'opportunità di inserire Alessio Romagnoli .

Il tecnico scioglierà le riserve solo qualche ora prima della sfida del "Bentegodi", anche perché lo stesso Romagnoli risulta fra i giocatori a rischio. L'altro diffidato in casa Milan, oltre ai tre difensori centrali, è BrahimDiaz.