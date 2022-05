Calciomercato Milan – Esterno offensivo, che idea in Premier League!

In vista dell'imminente sessione estiva di calciomercato il Milan ha in programma di mettere a segno una serie di colpi. Il club di Via Aldo Rossi, infatti, interverrà in tutti i settori per potenziare l'organico a disposizione di mister Stefano Pioli. Previsto almeno un innesto per reparto. Paolo Maldini e Frederic Massara, dirigenti rossoneri, concentreranno la loro attenzione anche e soprattutto sulla trequarti, in particolare nel ruolo di esterno offensivo di destra.