Verona-Milan 0-2, grande gol di Dalot

Il Milan raddoppia sul Verona. Secondo tempo approcciato nel migliore dei modi per i rossoneri, che mettono in campo un’azione meravigliosa. Scambi stretti sulla trequarti, palla che arriva ad Alexis Saelemaekers, bravo a verticalizzare al centro sfruttando un taglio di Diogo Dalot. Il portoghese toglie fuori dal cilindro un tiro fantastico che va sotto la traversa. Primo gol in Serie A per l’ex Manchester United.

