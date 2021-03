Verona-Milan 0-1 al 45′: Krunic su punizione, rossoneri davanti | Serie A News

Verona-Milan 0-1 al 45′: il racconto del primo tempo

È terminato da pochi minuti, allo stadio ‘Bentegodi‘, il primo tempo di Verona-Milan, gara della 26^ giornata di Serie A. I rossoneri di Stefano Pioli sono scesi in campo con un’emergenza infortunati forse senza precedenti. Nonostante ciò, la squadra ha messo in campo una buona prestazione dal punto di vista della determinazione e della dedizione. Un match equilibrato e senza troppi spunti deciso da un capolavoro di Rade Krunic. Il bosniaco, dopo aver conquistato una punizione dal limite l’ha calciata in maniera perfetta sotto l’incrocio del pali. Milan in vantaggio a fine primo tempo.

