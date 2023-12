Sarri dopo Verona-Lazio: “Il gol è casuale, peccato per il risultato”

Il tecnico ha esordito: "Sono stati solo 12-13 minuti di superiorità numerica. La partita è stata fatta su buoni livelli, peccato per il risultato. La partita era in mano, non abbiamo preso nemmeno un tiro in porta perché sul gol Ngonge voleva crossare. C'è rammarico per non averla chiusa, non abbiamo sfruttato le occasioni ma la squadra ha fatto una buona partita".