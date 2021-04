Verona, Juric su Lovato: “L’interesse del Milan gli aveva causato fatica”

Al termine di Cagliari-Verona, Ivan Juric ha parlato del difensore dell'Hellas Matteo Lovato, accostato al Milan negli ultimi mesi

Al termine di Cagliari-Verona, gara terminata con il risultato di 0-2 grazie alle reti di Barak e Lasagna, l'allenatore dell'Hellas, Ivan Juric, ha parlato di Matteo Lovato. "Ha fatto una bella partita, sta crescendo. Sapevamo che il Cagliari cerca subito gli attaccanti e noi li abbiamo attaccati non concedendo nulla per tanti minuti. Lovato è un ragazzo che arriva dalla C1, se dopo tre partite viene accostato al Milan poi fa fatica. Non accettava di fare errori. Ora sta maturando, lo vedo più maturo e sereno negli allenamenti e deve continuare così". Intanto l'agente di Ilicic sta parlando con il Milan: il punto sulla trattativa.