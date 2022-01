Venezia-Milan 0-3 al 90′: Leao ispira, Ibra e Theo segnano | Serie A News

È terminata Venezia-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco quanto è successo nel match dei rossoneri al 'Penzo'

Dopo il primo tempo, terminato 0-1 per il Diavolo con un gol di Zlatan Ibrahimović al 2' , Pioli inserisce subito in campo Junior Messias al posto di uno spento ed ammonito Alexis Saelemaekers .

Il Milan ha la partita in mano e dieci minuti più tardi cala il tris. Ibra tira, Romero respinge, sulla conclusione di Theo Hernández il difensore del Venezia, Michael Svoboda , para con la mano. Calcio di rigore per il Diavolo e conseguente espulsione del giocatore dei padroni di casa.

Negli ultimi minuti c'è anche spazio per l'esordio in Serie A di Luca Stanga, classe 2002, difensore del Milan Primavera, aggregato alla Prima Squadra per le tante defezioni in retroguardia causa CoVid.