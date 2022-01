Venezia-Milan 0-1 al 45′: per ora decide Ibrahimovic | Serie A News

È terminato da poco il primo tempo di Venezia-Milan, partita della 21^ giornata della Serie A 2021-2022. Il racconto dei primi 45' dei rossoneri

Pronti-via e il Milan è già in vantaggio. Al 2', infatti, Rafael Leão se ne va sulla sinistra, entra in area di rigore lagunare e offre a Zlatan Ibrahimović un pallone che lo svedese, in tap-in, spedisce con estrema facilità alle spalle di Sergio Romero.