Venezia-Milan 0-3, Theo Hernández MVP della partita | Serie A News

Theo Hernández , autore di una doppietta in Venezia-Milan 0-3 di ieri al 'Penzo', votato come miglior giocatore della partita ( M.V.P. ) dai tifosi rossoneri. Ecco il comunicato ufficiale da 'acmilan.com' con le motivazioni del premio a Theo.

"Con la fascia di capitano al braccio, Theo Hernández è tornato ad arare la fascia come da dolce abitudine di questi ultimi anni. Al 'Penzo' di Venezia il 19 rossonero ha offerto una prova totale: insuperabile in fase difensiva, devastante in attacco. Dal suo piede è partita l'azione dell'1-0, poi è stato lui stesso con una doppietta a chiudere la contesa. Una prestazione che gli vale senza dubbio il premio di M.V.P. di Venezia-Milan con il 76% delle preferenze.

Per il francese è la terza doppietta in carriera in Serie A (le prime contro Parma e Torino l'anno scorso), Theo è quindi il primo difensore a segnare almeno tre doppiette nella storia del Milan in Serie A. Da quando veste la maglia rossonera, Hernández ha partecipato attivamente a 30 gol (17 reti, 13 assist) in Serie A. Statistiche che confermano la sua importanza nel sistema di gioco rossonero".