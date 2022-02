Ufficiale, la Salernitana ha esonerato Colantuono | Serie A News

La Salernitana ha sollevato Stefano Colantuono dall'incarico di allenatore della Prima Squadra. Chi al suo posto? Ecco chi è il favorito

"L’U.S. Salernitana 1919 comunica di aver sollevato dall’incarico di allenatore della Prima Squadra il Sig. Stefano Colantuono unitamente all’allenatore in seconda Gianfranco Cinello e al match analyst Sandro Antonini. Ringraziandoli per la professionalità profusa la Società augura loro le migliori fortune professionali".

Al posto di Colantuono dovrebbe arrivare Davide Nicola, ex tecnico, in Serie A, tra le altre di Crotone, Udinese e Torino, il quale sarebbe già in viaggio verso Salerno. Colantuono, che era subentrato sulla panchina granata a Fabrizio Castori il 21 ottobre 2021, lascia, quindi, la squadra con 9 punti totalizzati in 15 partite più un'eliminazione in Coppa Italia.