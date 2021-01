Udinese-Napoli 1-2, primo gol azzurro per Bakayoko / Serie A News

Udinese-Napoli, primo gol azzurro per Bakayoko

ULTIME NOTIZIE NAPOLI NEWS – Dopo la sconfitta casalinga contro lo Spezia, il Napoli torna alla vittoria in trasferta contro l’Udinese. Tre punti conquistati con tantissime difficoltà: dopo il vantaggio di Lorenzo Insigne su rigore, ecco il pareggio di Kevin Lasagna dopo un errore clamoroso di Amir Rrahmani. I friulani sfiorano il vantaggio in diverse occasioni nel secondo tempo, ma è la squadra di Gennaro Gattuso a spuntarla grazie al colpo di testa dell’ex Milan Tiemoué Bakayoko. Per il francese primo gol in Serie A con la maglia azzurra. Zlatan Ibrahimovic dall’inizio in Coppa Italia? Ecco le ultime >>>