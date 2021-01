Coppa Italia, Milan-Torino: Ibrahimovic dall’inizio? Il dubbio di Pioli

COPPA ITALIA MILAN TORINO – In vista del match di martedì sera contro il Torino, Stefano Pioli è tentato di schierare Zlatan Ibrahimovic dal 1′. Nella partita di ieri sera lo svedese ha ritrovato il campo, dopo che era rimasto ai box da fine novembre, per circa 10 minuti. Martedì sera però il minutaggio potrebbe aumentare soprattutto in vista della gara contro il Cagliari di lunedì 18 gennaio che non vedrà disponibile per i rossoneri Rafael Leao, squalificato dopo il giallo (discutibile) di ieri sera. Resta da capire se Zlatan partirà dal primo minuto contro i granata, oppure entrerà a gara in corso.

