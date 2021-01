Milan, Casillas: “Donnarumma? Dovrebbe giocare in un club diverso”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Stupisce il commento su Twitter pubblicato ieri in tarda serata da Iker Casillas riguardante il futuro di Gigio Donnarumma. “Secondo me, Donnarumma dovrebbe giocare per un club con più tradizione. Errore mio !! Il Milan ha una tradizione. Intendo più valore in Europa in questo momento. Buonanotte a tutti !! Ci vediamo domani. Può essere ….”. Parecchie le critiche ricevute nei commenti sotto a questo post che certamente farà parlare e discutere.

