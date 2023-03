Udinese-Milan, tegola Theo Hernandez: al suo posto Ballo-Tourè

Contro l’Udinese, Stefano Pioli, dovrà fare a meno di due pilastri del Milan: Giroud, squalificato, e anche Theo Hernandez. Ecco le ultime. Come riportato da pazzidifanta.com,Theo Hernandez è rimasto a Milano e non ha preso parte alla...

Contro l'Udinese, Stefano Pioli, dovrà fare a meno di due pilastri del Milan: Giroud, squalificato, e anche Theo Hernandez. Ecco le ultime. Come riportato da pazzidifanta.com,Theo Hernandez è rimasto a Milano e non ha preso parte alla trasferta del Milan a Udine. Theo Hernandez, sarà costretto ai box per l’anticipo di questa sera contro l’Udinese per via di una sindrome influenzale. Al suo posto Pioli dovrebbe schierare Ballo-Tourè. Calciomercato Milan – Non si spegne la fiamma: vuole i rossoneri?