Udinese-Milan, Pioli: “Poco lucidi, gol preso di nuovo per nostri errori”

L'allenatore rossonero Stefano Pioli ha parlato ai microfoni di Sky al termine di Udinese-Milan, partita della 17^ giornata della Serie A 2021-2022. Ecco le sue dichiarazioni: “Stasera abbiamo fatto fatica a proporre il nostro gioco. Non siamo stati lucidi e precisi quanto serviva per scardinare l’Udinese. Abbiamo regalato anche il gol e la gara si è complicata tanto contro una formazione fisica. Di occasioni ne abbiamo avute poche ma siamo entrati spesso in area. Dovevamo gestire meglio le opportunità. Stiamo subendo dei gol da palle perse nostre per scelte sbagliate. Purtroppo sono cose che paghi e che ti fanno perdere lucidità. Nelle ultime partite abbiamo perso compattezza in fase difensiva con poca lucidità in fase di pressioni. Dobbiamo sistemare alcune cose in entrambe le fasi”.