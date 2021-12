Pagelle Udinese-Milan 1-1: Bakayoko disastroso, Ibra salva la faccia

PAGELLE UDINESE-MILAN - La risposta che ci si aspettava dopo l'uscita dalla Champions League non è arrivata, ma perlomeno il Milan ha evitato una brutta sconfitta. Nel primo tempo Beto sfrutta un errore dei rossoneri e mette in porta alle spalle di Maignan dopo un rimpallo fortunoso. Pioli prova a cambiarla nella ripresa, ma il gol del pareggio arriva troppo tardi per sperare in una rimonta completa. Zlatan Ibrahimović estrae dal cilindro un gol in semi rovesciata che offre una piccola consolazione. Il Milan può scivolare adesso al terzo posto se Inter e Napoli dovessero vincere domani. Nelle prossime schede le pagelle dei rossoneri.