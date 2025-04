Udinese-Milan, numeri e dove vederla: ecco tutto ciò che c’è da sapere

Sergio Conceição in conferenza stampa: "Dobbiamo imparare a essere concentrati fin dal primo minuto, non si può sempre inseguire. Voglio più compattezza e solidità per tutti i novanta minuti. Non guardiamo la classifica, dobbiamo restare concentrati sulla partita. La settimana è stata positiva e voglio che si rifletta in campo. Il 4-4-2 mi piace, ma serve più equilibrio. Anche con una punta si può attaccare con efficacia. Gimenez e Walker out, Florenzi va gestito".

QUI UDINESE

L'Udinese si prepara ad accogliere il Milan senza l'urgenza di conquistare punti. I bianconeri, reduci da tre sconfitte consecutive contro Genoa, Inter e Hellas Verona, attraversano un momento complicato e cercano risposte davanti al proprio pubblico: non mancherà la voglia di tornare a fare punti. La squadra di Runjaić ha mostrato solidità a tratti con le sorprese Solet e Bijol, ma continua a faticare nella fase offensiva, dove le qualità di Lorenzo Lucca (10 gol) non sono sufficientemente supportate da un centrocampo che fatica a garantire equilibrio. Non solo, anche l'infermeria è piena di attaccanti: Thauvin, Davies e Sánchez. Nessuno squalificato per l'Udinese.

Le parole di Runjaić alla vigilia: "Con due pareggi contro Verona e Genoa parleremmo di una gara diversa, ma conosciamo il valore del Milan. Dobbiamo metterci tutte le nostre forze. Ci mancano giocatori importanti, ma abbiamo alternative. Preferisco un attaccante che crea anche se sbaglia: Lucca domani avrà le sue occasioni. Solet sa che può fare meglio, ci aspettiamo da lui una prestazione all’altezza".

Il Milan diventerà la quarta squadra contro la quale l'Udinese avrà disputato almeno 100 gare in Serie A (99 al momento), dopo Juventus (101), Roma (102) e Inter (104).

Da inizio 2025, con l'arrivo di Sérgio Conceição in panchina, nessuna squadra è andata in svantaggio più volte rispetto al Milan in questo campionato: 10, al pari di Empoli, Parma e Monza. Tuttavia, nel periodo, soltanto il Bologna ha guadagnato più punti una volta sotto (16) nel punteggio rispetto ai rossoneri (13).

Con la rete segnata contro la Fiorentina, Tammy Abraham ha toccato quota 29 gol in Serie A; soltanto due giocatori inglesi hanno realizzato più centri nel massimo torneo rispetto all’attaccante del Milan: David Platt (31) e Gerald Hitchens (59).

In Italia verrà trasmessa su DAZN e Sky Sport. Per guardarla in un paese diverso è possibile consultare la sezione "Dove guardare il Milan in TV" alla voce "Estero". Sui canali rossoneri l'appuntamento è col Matchday di Milan TV: la diretta si aprirà alle 20.00 fino ad arrivare a ridosso del calcio d'inizio, al termine spazio alle interviste e alla conferenza stampa di Mister Conceição. Da non perdere la copertura su acmilan.com, AC Milan Official App (dove sarà disponibile la differita integrale nei giorni successivi), i Social ufficiali e WhatsApp.

QUI SERIE A — L’arbitro del match sarà Juan Luca Sacchi, assistito da Stefano Del Giovane e Christian Rossi. Il quarto ufficiale sarà Valerio Crezzini. Al VAR Valerio Marini, assistito da Davide Massa.

Il programma della 32ª giornata: si parte venerdì con Udinese-Milan alle 20.45. Sabato alle 15.00 Venezia-Monza, alle 18.00 Inter-Cagliari e alle 20.45 Juventus-Lecce. Domenica alle 12.30 Atalanta-Bologna, alle 15.00 Fiorentina-Parma e Hellas Verona-Genoa, alle 18.00 Como-Torino e alle 20.45 il derby della Capitale Lazio-Roma. Lunedì chiude la giornata Napoli-Empoli alle 20.45.

La classifica: Inter 68; Napoli 65; Atalanta 58; Bologna 57; Juventus 56; Lazio 55; Roma 53; Fiorentina 52; Milan 48; Torino e Udinese 40; Genoa 38; Como 33; Hellas Verona 31; Cagliari 30; Parma 27; Lecce 26; Empoli 24; Venezia 21; Monza 15.