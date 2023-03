Milan, Ibrahimovic è il marcatore più anziano della storia in Serie A

Con il calcio di rigore segnato in Udinese-Milan lo svedese Zlatan Ibrahimovic è diventato il marcatore più anziano di sempre in Serie A

Ibrahimovic, infatti, è andato in rete alla veneranda età di 41 anni e 166 giorni , battendo, dunque, il record che è appartenuto per 16 anni a un altro calciatore che ha legato al Milan la sua carriera.

Ibrahimovic, in Serie A, ha segnato finora 23 gol in 70 partite con la Juventus, poi 57 reti in 88 partite con l'Inter e, infine, 76 gol in 124 gare con il Milan. E non ha certo finito qui ...