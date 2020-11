Udinese-Milan, Gotti: “Difendiamo bene, ma subiamo sempre gol”

Udinese-Milan, le dichiarazioni post-partita di Gotti a ‘Sky Sport’

UDINESE-MILAN ULTIME NEWS – Luca Gotti, tecnico bianconero, ha parlato ai microfoni di ‘Sky Sport‘ dopo Udinese-Milan, ‘lunch match‘ della 6^ giornata di Serie A. Un Milan che domina, soffre, viene danneggiato da arbitro e VAR (per il rigore inesistente concesso per il contatto Romagnoli-Pussetto), ma alla fine trova la vittoria con Ibrahimovic: tutti ai piedi di Re Zlatan.

“Non subiamo molto, ma subiamo gol. Registriamo impegno massimo di tutti i giocatori. Bisogna avere il tempo per aspettare i 5 giocatori out, altri non sono al meglio. Lavoriamo al meglio con fiducia, arriveranno i risultati. La strada è quella giusta. Cambio modulo? Ci proviamo, non è che non fossi soddisfatto dal modulo precedente. Sono andato incontro alle esigenze dei giocatori, e tattiche in base alla partita. Tante modifiche in entrambe le fasi, ci lavoreremo per migliorare”.

METTERE IN DIFFICOLTA’ IL MILAN – “Cercato di appoggiarci sui nostri punti di forza. Al Milan non vanno concesse certe situazioni di gioco”.

