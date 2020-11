Udinese-Milan 1-2 al 90′: la decide Ibrahimovic in rovesciata-taekwondo

Udinese-Milan 1-2 al 90′: il commento del match

UDINESE-MILAN ULTIME NEWS – È finito da poco, alla ‘Dacia Arena‘ di Udine, il ‘lunch match‘ Udinese-Milan, valevole per la 6^ giornata di Serie A. Vediamo com’è andata la partita tra i bianconeri di Luca Gotti ed i rossoneri di Stefano Pioli.

PRIMO TEMPO – Parte bene il Milan, che ha un’idea precisa: dominare il gioco nei tempi e nei modi. Gli avversari aspettano, attendono, ma i rossoneri sono bravi tecnicamente e alla fine trovano il vantaggio. Al 18′ Ibrahimovic gestisce una grande palla, mette dietro per Franck Kessie che con il piattone la piazza sotto la traversa. Milan che continua a dominare territorialmente il match, concede nel finale qualcosa agli avversari ma nulla di realmente insidioso.

SECONDO TEMPO – La ripresa si apre con una grossa ingiustizia per il Milan (simile all’ultima contro la Roma): contatto Romagnoli-Pussetto, palla netta colpita dal capitano rossonero, ma l’arbitro concede rigore. Il VAR, ancora una volta, non interviene: De Paul dal dischetto non sbaglia, è 1-1 al 48′.

All’83’ arriva la luce sulla Dacia Arena, la magia di Zlatan Ibrahimovic: colpo taekwondo in rovesciata, su palla vagante in area. Sei uno spettacolo, Zlatan! Nel finale gestione senza sofferenze dei rossoneri, con Ibra che domina su tutto e tutti. Milan che domina, soffre, viene danneggiato da arbitro e VAR, ma alla fine trova la vittoria con Zlatan Ibrahimovic. Vittoria ampiamente meritata!

