Udinese-Milan, Bijol: “Ognuno deve lavorare per la squadra. Se prendi gol …”

Da dove ripartire? "Dal lavoro, ogni allenamento dobbiamo dare il massimo con l'obiettivo di fare punti. Questo obiettivo si è un po' perso e non va bene, dobbiamo mettere più attenzione in allenamento, questo porta ai risultati, ognuno deve lavorare per la squadra e per se stesso, è importante per guardare avanti. Con il Torino è molto importante, è un avversario diretto".