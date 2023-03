Udinese-Milan, arbitrerà Doveri. Ecco chi ci sarà al VAR | Serie A News

Sarà Daniele Doveri l'arbitro di Udinese-Milan, partita del 27° turno della Serie A 2022-2023 in programma sabato 18 marzo alle ore 20:45

Sarà Daniele Doveri , classe 1977, della sezione A.I.A. di Roma 1, ad arbitrare Udinese-Milan , partita della 27^ giornata della Serie A 2022-2023 in programma sabato 18 marzo , alle ore 20:45 , alla 'Dacia Arena' di Udine .

Al V.A.R., per la sfida in Friuli, è stato designato infine Luigi Nasca, che sarà assistito nel suo compito da Giacomo Paganessi. Milan, svolta per il rinnovo di Leao? Il punto >>>