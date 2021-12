Udinese-Milan 1-1, Pioli: “Bennacer-Bakayoko? Mi sembrava soluzione giusta”

Stefano Pioli, allenatore rossonero, ha parlato in conferenza stampa al termine di Udinese-Milan, 17° turno della Serie A 2021-2022

Perché Bennacer e Bakayoko? "Mi sembrava la soluzione migliore in vista della gara che dovevamo fare. In questo momento Giroud è il più vicino al recupero ma dobbiamo ancora attendere".

Rifarebbe le scelte iniziali? "Non possiamo ragionare così, è stata una partita difficile per la loro organizzazione e il loro gol ha complicato tutto, però resta l'aspetto caratteriale, in una serata dove non abbiamo giocato benissimo siamo rimasti in gara e l'abbiamo ripresa".