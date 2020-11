Udinese-Milan 0-1 al 45′: rossoneri avanti con Kessie su assist di Ibra

Udinese-Milan 0-1 al 45′: il commento del primo tempo

UDINESE-MILAN ULTIME NEWS – È finito da poco, alla ‘Dacia Arena‘ di Udine, il primo tempo del ‘lunch match‘ Udinese-Milan, valevole per la 6^ giornata di Serie A. Al termine della prima frazione, rossoneri in vantaggio per 1-0 grazie al gol di Franck Kessie su assist di Ibrahimovic.

Parte bene il Milan, che ha un’idea precisa: dominare il gioco nei tempi e nei modi. Gli avversari aspettano, attendono, ma i rossoneri sono bravi tecnicamente e alla fine trovano il vantaggio. Al 18′ Ibrahimovic gestisce una grande palla, mette dietro per Franck Kessie che con il piattone la piazza sotto la traversa. Milan che continua a dominare territorialmente il match, concede nel finale qualcosa agli avversari ma nulla di realmente insidioso.

