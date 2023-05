Udinese-Lazio 0-1, Immobile lancia Sarri al terzo posto | Serie A News

Nella serata di domenica 21 maggio, dopo il big match tra Napoli e Inter, alle ore 20:45 è scesa in campo la Lazio, altra rivale diretta del Milan per la corsa Champions League. Sul rettangolo della 'Dacia Arena' i ragazzi di Maurizio Sarri hanno affrontato un Udinese che non ha più nulla da chiedere alla classifica.