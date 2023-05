Calciomercato Milan – Il Diavolo non riscatterà Dest e Vranckx in estate

Secondo le ultime indiscrezioni, il Milan non riscatterà Sergiño Dest ed Aster Vranckx in estate dai rispettivi club

L'ultima sessione di calciomercato del Milan non è stata particolarmente indimenticabile e può essere definita come la peggiore dell'era Maldini-Massara. Tutti, o molti, dei nuovi arrivi, infatti, non hanno poi confermato le attese che il club e i tifosi avevano su di loro. A partire da Yacine Adli fino a Divock Origi, passando poi per Charles De Ketelaere.