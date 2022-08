Udinese, affaticamento muscolare per Udogie: da valutare per il Milan

Affaticamento muscolare per Destiny Udogie: il laterale dell'Udinese sarà da valutare per la gara di Serie A col Milan del prossimo 13 agosto

Affaticamento muscolare per Destiny Udogie: il laterale dell'Udinese sarà da valutare per la gara di Serie A col Milan del prossimo 13 agosto. A riportarlo è Udinese TV. Niente di grave e nessun retroscena di mercato, dunque, dietro all'assenza del classe 2002 in Coppa Italia contro la FeralpiSalò. Le condizioni di Udogie, però, vengono monitorate. Milan, Tonali si ferma: un obiettivo di mercato si propone?