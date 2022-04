Torino-Milan, Tonali: “Dobbiamo tornare spensierati”

Tonali, giocatore rossonero, ha parlato a Milan TV al termine di Torino-Milan di Serie A. Ecco tutte le sue dichiarazioni.

Il giocatore rossonero Sandro Tonali ha parlato ai microfoni di Milan TV al termine di Torino-Milan , partita della 32^ giornata della Serie A 2021-2022 . Queste le sue dichiarazioni: "Sapevamo che sarebbe stata una partita difficile, l'avevamo preparata in settimana. Ma le partite cambiano. Torino è squadra tosta, è stata una battaglia. Abbiamo sprecato le occasioni che abbiamo avuto davanti e questo fa la differenza. Avremmo meritato il goal e ci dispiace per questo".

Come si può tornare a far gol: "Bisogna liberarsi senza giocare con il peso di guardare la classifica. Dobbiamo tornare ad essere spensierati ed è obbligatorio farlo già dal Genoa. I tifosi ci hanno aiutato e hanno spinto, ma non è bastato; sono sempre tanti: ci trasmettono anche in trasferta la loro passione. Dalla prossima partita bisogna cambiare"