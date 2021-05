Torino-Milan, tanti i gol segnati dai rossoneri a inizio gara | News

Il sito ufficiale rossonero, in vista di Torino-Milan, ha messo in evidenza un dato molto interessante relativo alla squadra di Pioli

Il sito ufficiale rossonero ha messo in evidenza alcune curiosità su Milan-Torino. La gara andrà in scena questa sera, alle 20:45, allo stadio Olimpico Grande-Torino. La squadra di Nicola dovrà fare molta attenzione all'inizio gara dei rossoneri. Il Milan infatti è la squadra che ha segnato più gol nella prima mezz'ora di gioco (23) e allo stesso tempo quella più prolifica nei minuti di recupero del secondo tempo (sei, come il Cagliari). Intanto Brahim Diaz ha deciso il suo futuro.