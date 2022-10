Torino-Milan 2-1, Pobega: “Poca lucidità. Fossimo stati più precisi …”

Sulla sconfitta odierna : "Abbiamo la consapevolezza di fare meglio di così. Una partita non determina tutto, però adesso sicuramente la mettiamo da parte e da domani riprendiamo a lavorare per fare meglio nelle prossime".

Sulle difficoltà del Milan contro le medio-piccole: "Sono convinto che l'avevamo preparata bene come tutte le altre. Poi, però, in alcune, a seconda di scelte poco lucide o di episodi che non vanno come vuoi, le gare possono non andare sui tuoi binari".