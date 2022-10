Torino-Milan 2-1, Pioli: “Non è stata la nostra miglior serata”

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato a 'Milan TV' dopo Torino-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2022-2023

Daniele Triolo

Stefano Pioli, tecnico rossonero, ha parlato ai microfoni di 'Milan TV' al termine di Torino-Milan, partita della 12^ giornata della Serie A 2022-2023 svoltasi allo stadio 'Olimpico - Grande Torino'. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni.

Torino-Milan 2-1, le parole di Pioli a fine partita — Su cosa non ha funzionato stasera: "Le partite si decidono in aree di rigore. Non siamo stati lucidi a inizio partita. Noi non abbiamo indirizzato la partita in un certo senso, forzando il risultato. L'uno-due ha complicato la partita. Poi siamo stati generosi, volenterosi. Ma è diventata una partita sporca, con tanti tempi morti. Ci abbiamo provato, ma non è stata la nostra miglior serata".

Sulla partita che si è messa male nel finale del primo tempo: "Il doppio vantaggio ha dato forza e convinzione ai nostri avversari. Siamo partiti con il piglio giusto nel secondo tempo, non aver trovato il gol però un po' prima e il non essere stati precisi non ci ha permesso di recuperare il risultato".

Sulla squadra apparsa un po' nervosa: "Quando sei in campo sei consapevole di quello che stai facendo, di dove sei mancato. L'uno-due rapido e ravvicinato ci ha un po' demoralizzato. Poi abbiamo provato a reagire. Ma non siamo stati puliti tecnicamente, né incisivi nel concludere e nel riempire l'area avversaria. Scardinare una difesa così fisica come quella del Torino non è stato facile. Abbiamo avuto qualche situazione, ma non siamo stati così efficaci".

Sugli attaccanti: "Palleggiare da dietro non era sempre facile. Loro facevano una buona pressione. Avevamo quattro giocatori offensivi che dovevano muoversi in un certo modo. Non l'abbiamo fatto bene. Siamo andati troppo poco in profondità".