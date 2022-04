Torino-Milan, Juric: “Ora dobbiamo toglierci delle soddisfazioni”

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha iniziato già a parlare della partita contro il Milan, che si giocherà domenica prossima

Ivan Juric, allenatore del Torino, ha parlato del finale di stagione della sua squadra dopo la vittoria in casa della Salernitana. La compagine granata non ha apparenti motivazioni di classifica, ma cercherà di fare il massimo in ogni gara a cominciare da quella contro il Milan. Ecco cosa ha detto il tecnico: "Adesso dobbiamo toglierci delle soddisfazioni, dobbiamo divertirci e crescere nel gioco". Tra le otto gare che mancano al Torino ci sono i match contro Milan, Lazio, Napoli, Atalanta e Roma.