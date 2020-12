Theo Hernandez, altro che terzino: i suoi numeri in Milan-Parma | News

Ultime Notizie Milan Parma: i numeri di Theo Hernandez

MILAN NEWS – La Gazzetta dello Sport, in edicola questa mattina, esalta Theo Hernandez. Il francese è stato autore di una prova sontuosa contro il Parma, culminata con una doppietta. L’ex Real Madrid è un terzino, ma in realtà può essere considerato un attaccante aggiunto.

La rosea, a tal proposito, ha evidenziato i suoi numeri nella partita contro il Parma. Come si può leggere nell'articolo, "E' stato il giocatore che più volte ha inquadrato la porta (due gol), ma anche quello con più tentativi respinti (sempre due). Con 68 passaggi positivi è dei quattro difensori di ieri quello che ha fatto meglio. E la sua partita in numeri è ancora altro: 5 lanci, due occasioni create, 8 duelli vinti, 6 palle recuperate. In totale 113 palloni toccati, il più coinvolto nelle azioni di tutta la squadra: Calhanoglu, regista offensivo, lo segue a 102″.