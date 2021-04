Superlega, Gravina: “Sfiducia a Marotta? Non è prevista” | News

Gabriele Gravina, dopo il Consiglio federale, ha parlato di Giuseppe Marotta, dirigente dell'Inter. Ecco cosa ha detto

Gabriele Gravina, presidente della FIGC, ha parlato al termine del Consiglio Federale. In primo piano la posizione di Giuseppe Marotta, consigliere federale e dirigente dell'Inter. Ecco cosa ha detto: "Marotta è consigliere federale e non ci sono presupposti per sfiducia, non è previsto nella norma. C'è un collegamento con la Lega che lo ha votato, non è stato menzionato oggi. Non possiamo pensare di fare una riforma da soli spettatori".