Supercoppa Italiana 2024, cambia il format: ci sarà la Final Four

Dopo che l'edizione 2023 ha visto trionfare con un netto successo l'Inter contro il Milan, la Supercoppa Italiana cambierà il suo format nel 2024. Come riferito da TMW, infatti, nella giornata odierna la Lega Serie A ha confermato come a partire dal prossimo anno non ci sarà più solo la finale, ma una Final Four, per cui a contendersi il trofeo saranno ben 4 compagini. Quanto alle tre edizioni successive che si disputeranno in Arabia Saudita, ci sarà la possibilità di cambiare in corsa le modalità.