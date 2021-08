Squalificati Serie A – Due giornate ad Osimhen: salterà la Juventus

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla prima giornata di Serie A. Stangata per Osimhen: due turni di squalifica

Sono arrivate le decisioni del Giudice Sportivo in merito alla prima giornata di Serie A: due turni di squalifica per Victor Osimhen. Stangata per l'attaccante del Napoli, espulso al 23' della gara interna contro il Venezia. Il nigeriano aveva rifilato uno schiaffo al volto di un avversario, prendendo il rosso diretto. Due giornate di squalifica significano saltare le gare contro Genoa e Juventus. Il match contro i bianconeri, infatti, è in programma subito dopo il rientro dalla sosta per le nazionali. Il Napoli, comunque, presenterà ricorso.