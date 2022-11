Spezia, sei trasferte e zero punti. Ma con il Milan il bottino è positivo

Come riporta il Milan sul proprio sito ufficiale, lo Spezia non ha ancora fatto punti in trasferta. Contro i rossoneri, però, il bottino è buono

Tra pochi minuti scenderanno sul prato di 'San Siro' Milan e Spezia. La gara sarà valida per la 13^ giornata del campionato di Serie A. I padroni di casa vogliono riscattarsi dopo la brutta sconfitta contro il Torino e dare continuità alla bella prestazione in settimana in Champions League, mentre la squadra di Gotti è alla ricerca dei primi punti in trasferta in stagione. Come riporta il Milan sul proprio sito ufficiale, lo Spezia ha giocato finora 6 partite in trasferta in questo campionato, con il bottino di 0 punti e 0 gol segnati: solo quattro squadre nella storia della competizione sono arrivate a sette sconfitte di fila fuori casa senza trovare la rete (Napoli nel 1939, Bari nel 1950, Catania nel 1955 e nel 1984 e Livorno nel 2014).