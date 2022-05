Spezia-Napoli 0-3: gli azzurri salutano con un successo | Serie A News

Spezia-Napoli 0-3 al 'Picco': in rete Matteo Politano, Piotr Zieliński e Diego Demme in un match sospeso per 12' per scontri tra tifosi

Daniele Triolo

Spezia-Napoli, 'lunch match' della 38^ ed ultima giornata della Serie A 2021-2022, è terminata 0-3 per gli ospiti al 'Picco'. La partita, sospesa per circa 12' per uno scontro tra tifosi, è stata senza storia e ha visto prevalere gli azzurri di Luciano Spalletti.

I quali, dunque, concludono la stagione al terzo posto in classifica con 79 punti. Il Napoli a La Spezia va in vantaggio già al 4' per merito di Matteo Politano, il quale segna dopo un'azione personale.

Dopo l'interruzione 'forzata', i partenopei hanno dilagato già nel primo tempo. Al 25' primo gol in campionato, nel 2022, per il centrocampista offensivo polacco Piotr Zieliński, che ha così spezzato un lunghissimo e preoccupante digiuno.

Al 36', quindi, il gol di Diego Demme, dopo un bello scambio nell'area ligure con Andrea Petagna. Il Napoli, che schierava molte 'seconde linee', ha fatto esordire in Serie A nella ripresa il giovane portiere Davide Marfella.

