Spezia-Milan, è derby americano tra Elliott e Platek | Serie A News

Spezia-Milan, sfida tutta americana

Come viene ricordato dalla Gazzetta dello Sport, oggi andrà in scena Spezia-Milan. Partita particolare per entrambe le squadre, visto che le proprietà sono tutte e due americane.

Quello di stasera sarà infatti anche il confronto tra il fondo Elliott e Robert Platek, nuovo patron dello Spezia. Ovviamente la differenza non è solo in campo, ma anche fuori: il fondo d'investimento americano ha 35 miliardi di euro di patrimonio in gestione, mentre Platek ha un patrimonio stimato di circa 1,6 miliardi. Sfida interessante, quindi, con Elliott che spera ovviamente di vincere.