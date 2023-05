Spezia-Milan, partita assegnata all’arbitro Doveri | Serie A News

Dopo la partita tra Milan eInter, di questa sera di Champions League, i rossoneri si ributteranno di nuovo sul campionato. Sabato il Diavolo e lo Spezia si affronteranno in casa dei liguri. Ad arbitrare l'incontro sarà Doveri, con i collaborati Bindoni e Bresmes. Il quarto uomo sarà Pairetto, mentre al VAR ci saranno Marini e Mariani. LEGGI ANCHE: MIlan-Inter, Leao a Milanello: in corso la prova per stasera