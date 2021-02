Spezia-Milan: come arrivano le squadre al match | Serie A News

Le ultime su Spezia-Milan di Serie A

Spezia e Milan si affronteranno sabato sera alle 20:45 per quella che sarà la 22esima giornata di Serie A TIM. Lo Spezia, nonostante diverse assenze, è in piena fiducia dopo la vittoria esterna contro il Sassuolo nell’ultimo turno e vuole continuare a fare bene in questo campionato. Dall’altro lato c’è il Milan primo in classifica che non vuole perdere punti per strada e ha intenzione di raggiungere la seconda vittoria consecutiva dopo il 4-0 contro il Crotone.

Qui Spezia

Mister Italiano dovrà fare a meno di alcuni uomini importanti della sua squadra. Non sarà della gara il capitano Terzi, alle prese con una lesione all’adduttore della gamba destra, così come non saranno disponibili Ferrer, Farias e Piccoli. Da valutare le condizioni di Nzola, anche lui non al meglio a causa di un trauma distorsivo alla caviglia. Al suo posto partirà dal primo minuto Galabinov. A centrocampo l’ex della gara Pobega è in vantaggio su Estevez per una maglia da titolare.

Qui Milan

Buone notizie per Stefano Pioli che ritrova a pieno regime gli ormai recuperati Bennacer e Calhanoglu: entrambi giocheranno titolari. Recuperato anche Simon Kjaer, in ballottaggio con Tomori per affiancare Romagnoli. In dubbio Tonali, ancora alle prese con una borsite, mentre non sarà convocato Brahim Diaz che in settimana si è allenato a parte. Non ci sarà lo squalificato Calabria, al suo posto Diogo Dalot. Kessie e Ibrahimovic fanno parte degli undici iniziali: in panchina Meite e Mandzukic.

Probabili formazioni di Spezia-Milan

SPEZIA (4-3-3): Provedel; Vignali, Erlic, Chabot, Bastoni; Maggiore, Ricci, Pobega; Gyasi, Galabinov, Verde. Allenatore: Italiano.

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Dalot, Tomori, Romagnoli, Theo Hernandez; Kessie, Bennacer; Saelemaekers, Calhanoglu, Rebic; Ibrahimovic. Allenatore: Pioli.

Leggi l’intervista di Bennacer: parla di Ibrahimović, Pioli e non solo! Vai alla news >>>