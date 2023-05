Spezia-Milan, l’analisi dell’avversario di ‘acmilan.com’ | Serie A News

L'analisi dell'avversario di 'acmilan.com' in vista di Spezia-Milan, match in programma alle ore 18:00 di oggi pomeriggio

Fabio Barera Redattore

(fonte: acmilan.com) Spezia-Milan offre una posta in palio che va oltre i canonici tre punti. Per i padroni di casa c'è la possibilità di uscire dalla morsa della zona retrocessione, sperando che il Verona quartultimo non faccia risultato contro il Torino. Per gli ospiti, invece, la chance di dare seguito al trionfo importante sulla Lazio e restare attaccati al treno che conduce dritti alla prossima edizione della Champions League.

I liguri sono a caccia di un successo che manca da otto turni di campionato e hanno perso tutte le ultime tre gare: un andamento che ha appunto fatto scivolare lo Spezia nei bassifondi della classifica. Nella gestione Semplici gli spezzini hanno ottenuto una vittoria in 11 partite, arrivata contro l'Inter in casa lo scorso 10 marzo.

LO SPEZIA ALLA RICERCA DEL GOL E DI MANTENERE LA PORTA DI CASA INVIOLATA

La questione realizzativa è quanto mai attuale nello Spezia: la squadra ligure è rimasta senza segnare nell'ultima giornata, nella sconfitta per 2-0 contro la Cremonese. M'Bala Nzola è l'autore del 46% delle reti della sua squadra (13/28), la percentuale di questo tipo più alta per un giocatore di questo campionato. Anche in difesa c'è qualcosa da registrare per Semplici, specie in casa: soltanto il Verona (30) ha subito più gol dello Spezia (26) in partite interne nella Serie A 2022/23.

Da alzare la guardia sulle conclusioni dalla distanza, perché quella spezzina è la squadra ad aver incassato più gol da fuori area in questo torneo: 11, di cui due nella penultima giornata di campionato, con i tentativi da lontano di de Roon e Zappacosta entrambi trasformatisi in rete.

TUTTO SULLE SPALLE DI NZOLA, SPERANDO INOLTRE IN UN GUIZZO DI VERDE

Le speranze di salvezza dello Spezia sono riposte nei piedi di M'Bala Nzola, che sta vivendo la sua miglior stagione realizzativa in Serie A. L'angolano ha realizzato 13 gol in questo campionato e, come già anticipato, è il giocatore che in percentuale incide di più sulle marcature della proprio squadra. Tuttavia, il centravanti dei liguri non centra il bersaglio da tre partite di campionato e non è mai rimasto a secco per quattro match consecutivi nella Serie A 2022/23 (tre gare anche tra agosto e settembre).

L'ultima vittoria della formazione di Semplici in Serie A, quella contro l'Inter dello scorso marzo, è arrivata proprio con una rete decisiva di Nzola, il definitivo 2-1 dal dischetto al minuto 87. Oltre al contributo dell'attaccante africano, occhio a Daniele Verde, dopo gli 8 gol e i 6 assist dello scorso campionato. L'esterno napoletano classe ’96 ha realizzato 3 reti in questo torneo e, nei recenti incroci con i rossoneri, ha preso parte a due gol (una rete e un assist). Milan, forte ala destra nel mirino >>>