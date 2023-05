Spezia-Milan 2-0, il report della partita di ‘acmilan.com’

Spezia-Milan: decisivi i gol di Wiśniewski ed Esposito nella ripresa, per i rossoneri due pali con Tonali e Brahim

(fonte:acmilan.com) - Poteva essere l'occasione ideale per rialzare la testa, ma è arrivata una sconfitta. Il Milan esce dal Picco di La Spezia con un 2-0 che complica la rincorsa alla prossima Champions League e appesantisce l'avvicinamento all'EuroDerby di ritorno. Le reti dei liguri arrivano entrambe nel quarto d'ora finale di gioco, con le firme di Wiśniewski al 75' ed Esposito all'85'. Pur senza brillare, i rossoneri avevano sfiorato il vantaggio specialmente con Tonali e Díaz, fermati ambedue dal palo: Sandro al 6', Brahim al 56'.

Le numerose assenze, tra cui le ultime due last minute di Krunić e Messias, hanno inevitabilmente influito sulla prestazione e sulla brillantezza della squadra, che comunque si è accesa solo a tratti e ha faticato contro lo schieramento difensivo dei padroni di casa. Al Picco arriva l'ottava sconfitta stagionale in campionato, che interrompe una serie positiva di sette partite in Serie A. Ora l'imperativo è riordinare le idee e le energie, far proprio l'enorme supporto dei tifosi (presenti in massa anche in Liguria) e prepararsi al meglio alla Semifinale di ritorno di martedì sera. Avanti Milan!

LA CRONACA

Lo Spezia cambia abito tattico e scende in campo con la difesa a 5, ma la partenza di carattere è dei rossoneri, che al 6' si rendono pericolosi con il palo di Tonali dal limite al termine di una bella azione personale. La partita è aperta, il predominio del gioco è nostro e al 20' un tiro sporco di Alexis rischia di favorire la deviazione da due passi di Kjær, che non arriva però sul pallone. Drągowski al 24' si supera e manda in angolo un sinistro molto potente di Theo, e suona la sveglia anche per i padroni di casa, che iniziano a farsi vedere in attacco: al 27' Amian è da solo ma di testa da buona posizione sbaglia la mira, al 29' Reca fa tutto bene ma viene chiuso da Tomori al momento decisivo. Ci proviamo ancora da fuori al 36' ma Drągowski è ancora attento sul mancino di Pobega.

Il Milan sembra iniziare la ripresa con un buon piglio e, dopo un destro alto di Bourabia, al 56' Brahim colpisce il secondo palo della nostra serata con un destro da posizione defilata che aveva sorpreso il portiere di casa. Tre minuti più tardi occasione da gol anche per Pobega, che salta da solo su corner di Sandro ma colpisce alto. Risale lo Spezia e chiama Maignan all'intervento in due occasioni ravvicinate: prima su Nzola e poco dopo su Ekdal. I liguri spingono e al 75' passano in vantaggio: corner di Esposito, Amian colpisce il palo e sulla respinta il più lesto è Wiśniewski, che batte Mike. I rossoneri cercano di imbastire una reazione ma all'85' lo Spezia colpisce di nuovo, ancora da fermo: punizione all'angolino alto di Esposito, 2-0 e partita chiusa.

IL TABELLINO

SPEZIA-MILAN 2-0

SPEZIA (5-3-2): Drągowski; Amian, Ampadu, Wiśniewski, Nikolaou, Reca; Esposito, Ekdal, Bourabia (18'st Żurkowski); Nzola, Gyasi (48'st Kovalenko). A disp.: Marchetti, Zoet; Caldara, Ferrer; Cipot; Krollis, Shomurodov, Verde. All.: Semplici.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Kalulu, Kjær, Tomori (39'st Calabria), Hernández (19'st Ballo-Touré); Tonali, Pobega; Saelemaekers (19'st De Ketelaere), Díaz (26'st Adli), Origi; Rebić (26'st Giroud). A disp.: Mirante, Tătăruşanu; Gabbia; Bakayoko, Vranckx. All.: Pioli.

Arbitro: Doveri di Roma 1.

Gol: 30'st Wiśniewski (S), 40'st Esposito (S).

Ammoniti: 38' Amian (S), 7'st Díaz (M).