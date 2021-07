Spezia, la FIFA blocca il mercato per due anni: il motivo

La FIFA ha bloccato il mercato dello Spezia per due anni: il club ligure dovrà anche pagare una multa di 500mila euro. Ecco il motivo

Riccardo Varotto

La FIFA ha deciso di bloccare il mercato dello Spezia per due anni. Ha del clamoroso questa decisione improvvisa nei confronti della società ligure, arrivata in Serie A la scorsa stagione per la prima volta nella sua storia. Ma qual è il motivo di questo provvedimento?

Come riportato da Calcio e Finanza, la Commissione Disciplinare della FIFA ha sanzionato lo Spezia per infrazioni relative al trasferimento internazionale e al tesseramento di calciatori di età inferiore ai 18 anni. Il club spezzino ha violato l'articolo 19 del regolamento FIFA riguardante lo status ed il trasferimento dei giocatori portando in Italia atleti nigeriani minorenni aggirando il suddetto articolo.

Di conseguenza, la FIFA ha imposto allo Spezia il blocco del mercato per le prossime 4 sessioni (quindi per i prossimi due anni). Inoltre, i liguri dovranno pagare una multa di 500mila euro. I liguri potranno solo effettuare operazioni in uscita, ma non in entrata.

Altre due squadre sono coinvolte nella faccenda: parliamo dell'USD Lavagnese 1919 e la Valdivara 5 Terre. Per queste società è prevista una multa da 4mila euro.