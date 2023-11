Spettatori Serie A: affluenza record. Mai così dal 2000

Il campionato di Serie A, molto spesso, viene messo in secondo piano rispetto ad altre competizioni in Europa. I tifosi, però, hanno risposto e stanno rispondendo riempiendo gli stadi. I colleghi di Calcio e Finanza hanno pubblicato i dati di affluenza degli stadi in Serie A. Nella stagione 2022/23, si legge, il campionato di Serie A ha fatto registrare un fattore di riempimento stadi di 80,8%, le prime 12 giornate di quest’anno hanno fatto registrare un 81,2%. La media spettatori di quest’anno si attesta a 30.667 unità, dato mai registrato da inizio millennio con la stagione 1999/2000. La stagione 99/00 fu l'unica a registrare 30.025. L'ultima giornata di Serie A ha registrato una media spettatori di 35.739, dato più alto per il momento per la stagione 2023/24, con una media per capienza degli stadi in cui si è giocato di 41.315 portando così il tasso di riempimento degli stadi a 86,50%, secondo solo all’87,63% della prima giornata.