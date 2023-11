Spettatori Serie A, derby Milan-Inter per il primato: sorpresa Cagliari

Milan e Inter sono in lotta per il primato di spettatori in Serie A. Occhio, però, al Cagliari, vera sorpresa di questo avvio di stagione

In questa prima parte di stagione gli stadi hanno fatto registrare numeri molto importanti. Il portale 'transfermarkt.it', noto per la precisione delle statistiche riportate, ha stilato una classifica delle squadre con il maggio numero di spettatori in Serie A, quando in campionato siamo giunti alle 12^ giornata.

A dominare, come ampiamente prevedibile anche rispetto alle ultime stagioni, sono le milanesi a San Siro. Al momento l'Inter precede il Milan con una media di 73.163 spettatori contro i 72.362 dei rossoneri. Il Diavolo, però, avrà le prossime due in casa contro Fiorentina e Frosinone per riprendersi. Occhio anche al Cagliari, che a livello di riempimento dello stadio ha una percentuale maggiore con il 98% contro il 96,4% e il 95,3% di nerazzurri e rossoneri. LEGGI ANCHE: Per Milan-Fiorentina Pioli ha avuto una pazza idea >>>