Siparietto Pirlo-Maldini, il tecnico: “State facendo bene, anche troppo”. Il dirigente: “Ricordati quella telefonata estiva..”

ULTIME NOTIZIE MILAN NEWS – Al termine di Genoa-Juve, Andrea Pirlo collegato con gli studi di Sky Sport ha avuto un simpatico siparietto con Paolo Maldini, a sua volta in collegamento prima di Milan-Parma.

C’è Paolo Maldini collegato, stasera farai il tifo per il Parma?

Pirlo: “Saluto Paolo, gli faccio i complimenti per il lavoro che sta facendo, sta facendo un po’ troppo bene, quindi spero di rivederlo presto”. Il dirigente risponde: “Ricordati la nostra telefonata questa estate”. “Sì, sì, me la ricordo”, ribatte Pirlo.

“Diteci che telefonata”, chiede Di Marzio in studio.

Maldini: “No, sono cose nostre. La verità è che l’ho chiamato per complimentarmi per il suo incarico all’Under 23 e come battuta gli ho detto: ma non è che stai andando a Torino per la prima squadra? E lui: Ma come fai a saperlo? Da una battuta è venuta fuori una verità”.

“Il primo a sapere che Pirlo sarebbe diventato allenatore della Juve sei stato tu quindi?”, chiedono dallo studio.

Maldini: “Probabilmente non il primo, ma uno dei primi”.

DOMANI NESSUNA CONFERENZA PER MISTER PIOLI>>>