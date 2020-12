Genoa-Milan, domani non è prevista la conferenza di Pioli

GENOA MILAN ULTIME NEWS – Come riportato dal sito ufficiale del club rossonero, domani non è prevista la consueta conferenza stampa di vigilia da parte del tecnico del Milan Stefano Pioli. I rossoneri sosterranno in mattinata la rifinitura a Milanello.

