Serie A, si vuole reintrodurre la “recompra”: la proposta alla FIGC

La Serie A vuole reintrodurre la "recompra", possibilità che è stata discussa in Consiglio di Lega. C'è anche la richiesta ufficiale alla FIGC. Ma di cosa si tratta? Come molti di voi ricorderanno, la "recompra" è tecnicamente un diritto di opzione. Il termine, nato in Spagna, veniva utilizzato frequentemente anche in Italia fino a qualche anno fa.