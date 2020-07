Serie A – Vincono Roma e Sassuolo: la classifica (FOTO)

ULTIME NOTIZIE SERIE A – Dopo Genoa-Napoli e Fiorentina-Cagliari, in serata si sono giocate ben quattro partite, alcune delle quali importanti per la classifica del Milan e la lotta all’Europa League.

In zona retrocessione importante vittoria del Torino in casa contro il Brescia, l’Atalanta vince contro la Sampdoria e accorcia clamorosamente in zona Scudetto, anche grazie ai rossoneri che hanno fermato sia Lazio che Juventus.

Vittorie anche per Roma e Sassuolo. Facile per i neroverdi contro il Bologna, 1-2 finale ma i neroverdi sono stati ampiamente avanti di due gol fino a pochi minuti. Sofferta invece la vittoria giallorossa, in rimonta dopo il vantaggio di Kucka. Decisivi Mhkitarian e Veretout.

Il Milan superato sia da Roma che Napoli in classifica, ma resta attaccato: soltanto due i punti di distanza, ma con i rossoneri che nelle ultime due partite hanno affrontato le prime due in classifica. Il Sassuolo con questa vittoria al Dall’Ara continua a vedere l’Europa, e supera momentaneamente in classifica il Verona impegnato domani contro il Verona.

TOP NEWS MILAN – DUE DIRIGENTI PER RANGNICK E PATTO SZOBOSZLAI >>>